Россия назвала сроки победы над сторонниками ИГ в Сирии

«За последние месяцы очень позитивные подвижки пошли "на земле", сирийские правительственные силы деблокировали Дейр-зз-Зор, успешно развивают наступление на позиции так называемого ИГ», — сообщил он.



По словам чиновника, Россия надеется, что у сирийской оппозиции «восторжествует здравый смысл, и она займет позицию по поиску мирного решения существующих проблем, поиску точек соприкосновения с правительством».



12 сентября российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.





За неделю до этого стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора . На протяжении трех лет город находился в полном окружении террористов. Несмотря на регулярные атаки боевиков с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор держал оборону, периодически контратакуя террористов. Снабжение защитников города и гражданского населения осуществлялось через воздушный коридор.