В Донбассе погиб один из лучших штурмовиков «Правого сектора» «Егерь»

В Донбассе на растяжке подорвался штурмовик «Правого сектора» Олег Дынька, который, как заявили сослуживцы, «неодноднократно подбивал технику врага».

Боец 1-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Олег Дынька погиб в Донбассе. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на страницу роты в Facebook. Там уточнили, что боевик погиб 6 сентября, подорвавшись на растяжке.

«Егерь был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, учиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага», — сообщили в «Правом секторе».

Между тем, по данным официального Киева, за минувшие сутки потерь среди украинских сил в Донбассе якобы не было. Седьмого сентября суд в России принял решение о заочном аресте трех россиян — участников запрещенного «Правого сектора».