Враг консервативной Америки назван по имени

20 августа на сайте Белого дома появилась петиция американских граждан с требованием к президенту объявить Джорджа Сороса «террористом» и арестовать (воспользовавшись «Законом о конфискации имущества террористов») все активы его головных организаций.

В петиции говорится, что Соросом созданы и финансируются десятки (а, скорее, сотни) организаций, чья единственная цель — разложить методами террора конституционный порядок Соединенных Штатов, подчинить своему влиянию структуры Демократической партии и Федерального правительства.

Для того чтобы администрация Белого дома имела возможность принять петицию и отреагировать на нее, необходимо было до 19 сентября собрать 100 тысяч. Однако необходимое число подписей удалось без труда собрать намного раньше.

Это фактическая сторона дела. Что же за ней стоит?

Прежде всего, инициатива американских граждан, момент реального действия американского «гражданского общества», которое, как видим, отнюдь не ограничивается оплаченными Соросом манифестациями ЛГБТ и «за легализацию абортов», но имеет как минимум два противоположных полюса.

При всех реальных проблемах Дональда Трампа (сегодня он проигрывает в Конгрессе, да и в собственной партии), ему по-настоящему не простится только одно — если он не сумеет постоять за свой народ, за ту «простую Америку», которая привела его в Белый дом.

И вот — в двери Белого Дома стучится простой народ, электорат Трампа, инициатива которого еще раз подтверждает тот факт, что сегодняшняя Америка находится в состоянии полноценной Гражданской войны: войны, первым мощным аккордом которой и стал приход Трампа в Белый Дом; войны, которая с этих пор тлеет подспудно в американском обществе, иногда прорываясь наружу, что мы и видели недавно в Шарлоттсвилле, события которого, вероятно и вызвали появление этой петиции.

Какой реальный эффект можно ожидать?

Прежде всего, конечно, информационный. Сегодня информационным полем Америки дирижируют, условно говоря, деньги Сороса. Однако, при правильном использовании президентского ресурса, петиция «против Сороса» могла бы стать «точкой сборки» другой Америки, моментом кристаллизации сегодняшнего американского противостояния.

Сегодня консервативная, традиционная Америка (та самая «Америка фест») назвала своего врага по имени, указала на него пальцем, персонализировав его в Джордже Соросе, известном финансисте и биржевом спекулянте и лице глобализации.

Кто же такой Джордж Сорос?

George Soros (Дьордь Шорош — так его имя произносится по-венгерски) родился 12 августа 1930 года в Будапеште, в еврейской семье. Его отец занимался адвокатской практикой. Во время Второй мировой семья Сороса перебралась в Англию, где, обучаясь в Лондонской школе экономики, Джордж Сорос был очарован идеями «открытого общества» Карла Поппера

Идеи Поппера — не большая новость и откровение. «Мир без границ», свободное движение капитала, отмирание государства и власть «гражданского общества» — все те идеи, с которыми либерализм носится со времен Локка. Идеи Поппера — это философская прокладка неолиберализма и глобализма.

По этому поводу есть одна замечательная история.

В 60–х г. прошлого века неоконсерваторы и неолибералы готовили свои «революции» в тиши параллельных кафедр Чикагского университета: первые — на кафедре политической философии Лео Штрауса, вторые — на кафедре экономики Милтона Фридмана.

В это время Карла Поппера пытались продвинуть на кафедру Лео Штрауса.

Штраус (сам будучи консерватором-иудаистом) обратился к Эриху Фогелену (традиционалисту-христианину) с просьбой высказать свое мнение о Поппере. Тот, прочтя пару работ Поппера, отрекомендовал его Штраусу полным идиотом, примитивным настолько, что он не способен прочесть и правильно понять двух страниц Платона…

История с продвижением Поппера — живое свидетельство того, насколько у людей, считающих себя интеллектуалами, атрофировалась за последнее время способность мыслить и критично воспринимать реальность.

Сегодня, используя примитивные PR-технологии, фигуру мирового масштаба можно слепить практически из любого.

Однако, вернемся к нашему антигерою. В 1956 году, воспользовавшись связями отца, Сорос переезжает в Нью-Йорк, где его приставляют к управлению спекулятивным офшорным фондом First Eagle Funds. В 1970 году он создает собственный спекулятивный фонд Quantum, который начинает приносить баснословные прибыли.

В первые десять лет существования Quantum, его доходность составляла 3365% в год. К середине 1990-х капитал фонда составлял 10 млрд долларов (большой резонанс получила т.н. «черная среда» 15 сентября 1992 года, когда в течение дня Quantum заработал на падении фунта более миллиарда долларов, а газеты прозвали Сороса «человеком, взломавшим Банк Англии»).

Как же зарабатывает Сорос, этот «гений финансового предвидения», как называют его газеты, им же самим финансируемые?

Ответ прост. Он получает инсайдерскую информацию, после чего, играя на понижение, сгребает банк (скандалы со сливом инсайдерской информации преследуют Сороса постоянно: так, например, в 2002 году Парижский суд приговорил Сороса к штрафу в 2,2 миллиона евро).

Иначе говоря, Сорос не зарабатывает. Его «спекуляции» — прикрытие капитала, который аккумулируется в «фондах Сороса» для дальнейшего использования. Для какого же? Для продвижения программ «открытого общества», сиречь — глобализации.

Филиалы «Открытого общества» (Open Society Foundations), то есть «Фонда Сороса», база которого находится в Нью-Йорке, действуют более в 30 странах мира, финансируя всевозможные «образовательные программы» по «гендерному равенству» (имеется в виду равенство всех возможных гендеров, кажется их уже насчитывают до сорока), реформы образования от дошкольного до высшего, «защиты прав человека», «глобальной стратегии по стимуляции абортов» и т.д.

Через Европарламент и созданный Соросом в 1990–м г.

«Европейский университет» в Восточной Европе (в Будапеште, Праге и Варшаве) Сорос финансирует также программы иммиграции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо обвинял Сороса в составлении «иммиграционного плана», согласно которому страны Евросоюза должны ежегодно принимать «до миллиона мигрантов».

Сам Сорос не слишком это скрывает, откровенно заявляя, что иммиграция — одно из необходимых условий продвижения глобализации.

Власть Сороса над бюрократией Евросоюза также впечатляет, создавая впечатление, что он просто скупает Европарламент на корню.

Еще одна статья расходов «гуманитарного фонда» Сороса — организация цветных революций (в скандалы, связанные с финансированием антиправительственных сил в различных странах фонды Сороса, также попадают регулярно).

Так, соросовский «Интернэшнл ренессанс фаундейшн», действующий на Украине с 1990 г., финансировал «оранжевую революцию» Ющенко 2004 и Майдан 2013гг. (только по официальным данным за это время им было потрачено более 130 млн долл.). Соросовский фонд «Возрождение» на Украине финансирует украинскую власть и продвигает людей в правительство.

Ну, кажется достаточно для того, чтобы составить общее впечатление о размахе деятельности «гения финансового предвидения» и осознать мессидж авторов петиции.

Сможет ли очередной скандал привести к ограничению этой деятельности?

Лично мне это кажется сомнительным. Сорос постоянно находится в центре скандалов. Он — лицо с обложки, мальчик для битья, «пират в открытом море». Таковы правила игры. Бросать мячики для пинг-понга в него можно, но фонды необходимо беречь. Такой человек нужен. Без него не обойтись.

Одним словом, «арест активов» гения Трампу едва ли удастся, но вот поднять народное негодование в духе легендарного движения «Америка фест», под лозунгом которого миллионы американцев в ХХ веке выступали против втравливая Америки в войну (то есть, против тогдашней глобализации) — это вполне возможно.

Создать собственное движение «Америка фест», свою «народную армию», свой «народный фронт» из представителей традиционной Америки, реднеков фермерств и маленьких городов, рабочих «ржавого пояса» Америки, — вот что сегодня нужно Трампу, если он хочет удержаться в Белом Доме. Справится ли он с этой задачей станет ясно уже в ближайшее время.