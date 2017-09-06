Порошенко пожелал России невыносимо тяжелого «Крымнаша»



Президент Украины Петр Порошенко выразил удовлетворение возможным решением послов ЕС о продлении санкций против России. Об этом в среду, 6 сентября, он написал на своей странице в Facebook.

«Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», — заявил Порошенко.





5 сентября постпреды стран-членов Евросоюза договорились продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, решение предстоит формально утвердить Совету ЕС . Об этом РИА Новости сообщил европейский дипломат. «Coreper (Комитет постоянных представителей государств) согласовал решение», — сказал собеседник.

На данный момент в санкционном списке находятся 153 физических лица и 40 компаний. Среди них российские политики и чиновники, бизнесмены и силовики, представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Государства-члены Евросоюза, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.