Маск описал сценарий начала Третьей мировой войны



Предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о важности искусственного интеллекта в погоне за мировым господством. Он написал в Twitter, что это может спровоцировать Третью мировую войну.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) 4 сентября 2017 г.

«Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, по моему мнению, может стать причиной начала Третьей мировой войны» — заявил бизнесмен в соцсети.



Во время открытого урока в Ярославле Владимир Путин сказал, что роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта. Он добавил, что если Россия станет лидером в этой сфере, то она будет «делиться этими технологиями со всем миром».



