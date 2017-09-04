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Маск описал сценарий начала Третьей мировой войны

Маск назвал вероятную причину начала Третьей мировой
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Предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о важности искусственного интеллекта в погоне за мировым господством. Он написал в Twitter, что это может спровоцировать Третью мировую войну.
«Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, по моему мнению, может стать причиной начала Третьей мировой войны» — заявил бизнесмен в соцсети.
Во время открытого урока в Ярославле Владимир Путин сказал, что роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта. Он добавил, что если Россия станет лидером в этой сфере, то она будет «делиться этими технологиями со всем миром».

В конце августа группа из 116 экспертов в области искусственного интеллекта и робототехники во главе с Илоном Маском направили в ООН письмо с требованием запретить разработку и использование смертоносного автономного оружия. Авторы письма называют боевые автономные системы «морально неправильными».
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