Роспотребнадзор предупредил о гепатите Е в Британии

Роспотребнадзор предупреждает о росте числа заболевших гепатитом Е в Великобритании, передает пресс-служба ведомства.

"По информации Министерства здравоохранения Англии (PHE), тысячи англичан уже могут быть заражены вирусом гепатита Е (HEV), который выявлен в импортируемых в Великобританию продуктах из свинины, поступающей в сеть супермаркетов по всей стране", — говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что причинами являются нарушения общепринятых правил при выкармливании и содержании свиней в некоторых странах Европы и указывают на необходимость детального проведения эпидемиологического расследования.

В связи с поступившей информацией Роспотребнадзор направил в территориальные подразделения указания по усилению контроля за продукцией в обороте.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте числа заболевших энтеровирусной инфекцией в Турции.