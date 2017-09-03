Меркель назвала США неуверенной в себе страной

До парламентских выборов в Германии остаются три недели. Канцлер Ангела Меркель рассчитывает убедительный результат своей партии, а значит, и на сохранение своей позиции лидера всей Германии. Хотя волноваться есть о чем. Лишь за последнюю неделю в ходе предвыборных митингов Ангелу Меркель за ее миграционную политику освистали, как минимум, дважды.

Борьба идет за каждый голос. В этих условиях Меркель вынуждена говорить то, что по душе избирателю, даже если это не понравится за океаном. Долгое время канцлер Германии, словно под гипнозом, во всем соглашалась с американцами. Ее рейтинг падал. Но сейчас надо доказать простым немцам, что она — сильный и самостоятельный политик мирового уровня, со своими собственными взглядами и принципами. Вот что она сказала о США.

"Неуверенная в себе страна. Америка заботится обо всем, но только не о людях, которые там не имеют ни работы, ни медицинского страхования. Но этим я не оправдываю все то, что делает новая администрация США . Многие в американской администрации считают: если их страна должна снова стать великой, то другие должны стать как бы меньше. Я считаю такое мнение неправильным", — заявила Меркель.

На руку действующему канцлеру сыграл и министр иностранных дел Зигмар Габриэль . Он заявил о необходимости ликвидировать американское ядерное оружие, что на территории Германии. По данным местных СМИ, порядка 20 единиц американского ядерного вооружения размещено на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Вообще же в Германии находятся 172 военные базы США — больше всего в мире — причём своего ядерного оружия у немцев нет. Все это очень напоминает оккупацию.