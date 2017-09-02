Стратегия Трампа помириться с Россией потерпела крах. Так эксперты реагируют на то, что агенты ФБР готовятся провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. В связи с этим российский МИД направил ноту протеста американскому посольству. Обыски станут грубейшим нарушением международных норм, в ответ Россия перестанет гарантировать безопасность дипломатических учреждений США.

В субботу советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри был вызван в МИД для вручения ноты протеста в связи с намерением США провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. Как пояснили на Смоленской площади, с субботы «нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом».

Напомним, в четверг Вашингтон принял решение о закрытии старейшего российского консульства в Сан-Франциско и запрете для российских дипломатов на пользование торговыми представительствами в Вашингтоне и Нью-Йорке. Госдеп дал российским дипломатам выполнить эти требования до 2 сентября.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американские власти поручили спецслужбам провести в субботу обыски в здании генконсульства России в Сан-Франциско, включая квартиры сотрудников. Такой шаг Вашингтона, по ее оценке, превосходит действия администрации Барака Обамы , которая в декабре 2016 года изъяла российскую дипсобственность в США.

«Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — добавила она.

Захарова напомнила, что «как принято в дипломатической практике, резервируем за собой возможность для ответных мер». «Это не наш выбор. Его нам навязывают», — подытожила Захарова.

Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Ларов Лавров изначально выражал мнение, что шаги США инициированы теми, кто хочет помешать американскому президенту Дональду Трампу выполнить предвыборные обещания по нормализации отношений с Москвой. Это заявление Лавров сделал еще до появления новостей о том, что агенты ФБР могут прийти в дипломатические помещения с обысками.

«Затеяно ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить Трампу выйти вот на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями, чтоб максимально затруднить его выполнение своих предвыборных заявлений», — полагает Лавров.

В самом Госдепе не стали комментировать информацию о предстоящих обысках в здании дипломатической миссии в Сан-Франциско, предложив обратиться за комментариями в ФБР. Но там напомнили, что доступ к заблокированной дипломатической собственности России в Сан-Франциско со 2 сентября будет осуществляться только с разрешения Госдепа. «России больше не будет разрешено использовать эти объекты для дипломатических, консульских или жилых целей», — сообщили в Госдепе.

Грубейшее нарушение

Реакция в Москве на происходящее в США оказалась очень резкой. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что обыск в генконсульстве в Сан-Франциско, если он произойдет, приведет к очень серьезным ответным мерам, потому что будет являться «грубейшим» нарушением международных норм и, в частности, Венской конвенции, говорящей о неприкосновенности посольских учреждений.

Сенатор предупредил, что в этом случае Россия уже не будет «давать гарантии безопасности дипломатических учреждений США». А глава международного комитета Совфеда Константин Косачев тоже обвинил Вашингтон в беспрецедентном нарушении Венской конвенции.

«Оставляя за скобками политическую и юридическую неправомочность решения о закрытии в принципе решительно отрицаю право на проникновение американцев в служебные и жилые помещения генконсульства со ссылкой на то, что оно более не функционирует», — написал сенатор в Facebook.

Костер во дворе

Столь жесткие требования американцев освободить здание генконсульства в Сан-Франциско вынудили дипломатов собираться в авральном режиме. В пятницу вечером к зданию примчались пожарные после сообщений о появлении черного дыма из трубы здания. Как выяснили пожарные, он шел от огня в камине, а в самом здании пожара не было. Захарова же пояснила, что «производятся мероприятия по консервации здания».

«В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Американские СМИ также сообщали о том, что на заднем дворе российского торгового представительства в Вашингтоне был замечен костер, в который сотрудники бросали некие бумаги.

По мнению наблюдателей, происходящее говорит о том, что надежды на потепление отношений между странами с приходом к власти Дональда Трампа не оправдываются, разрядки не будет. Теперь остается ждать, каким окажется ответ России. Эксперт-американист Виктор Олевич назвал происходящее прямым нарушением Венской конвенции. Он напомнил, что в прошлом подобное случалось достаточно редко. Похожий инцидент произошел в Китае в непростой период двусторонних отношений в 1929 году. Позже обыски проходили в 1941 году после отъезда советских дипломатов во главе с Владимиром Деканозовым из Берлина.

«Подобные угрозы американских спецслужб, в случае если они будут реализованы, послужат спусковым крючком для жестких контрмер со стороны России», — сказал Олевич газете ВЗГЛЯД

Эксперт убежден, что обыски невозможны без одобрения президента США. Впрочем, антироссийский настрой Трампа впервые проявился в эпизоде, когда шла речь о требованиях России вернуть нелегально изъятые еще при прежней администрации объекты дипломатической собственности на территории штаба Мэриленд и Нью-Йорк. «Один из представителей группы так называемых националистов в Белом доме Себастьян Горка , который уже там не работает, попытался увязать возвращение российской дипсобственности с некими уступками России в Сирии, что также противоречит дипломатической практике, слову и духу Венской конвенции», — напомнил Олевич.

Когда Трамп только пришел в Белый дом, он был настроен иначе. По словам Олевича, тогда президент и некоторые его соратники стремились проводить в отношении России несколько иную политику, пытались повторить геополитический кульбит времен Ричарда Никсона Генри Киссинджера . На рубеже 60-70-х годов, используя противоречия между Москвой и Пекином, США «удалось оторвать Китай от СССР и сделать его своим партнером в холодной войне против Москвы». После этого китайцы участвовали в эмбарго Летней Олимпиады в Москве, а позже наряду с англичанами и американцами поддерживали моджахедов в Афганистане в войне против СССР. Это сотрудничество прекратилось только после завершения холодной войны, когда США объявили себя мировым гегемоном, что побудило Россию и Китай вновь выступить в стратегическом тандеме.

«Трамп и его соратники видели, что нынешнее положение дел невыгодно США, то есть одновременно противостоять и России, и Китаю, и Ирану, и ряду других игроков трудно, неэффективно, затратно и чревато непредсказуемыми последствиями для Вашингтона. Поэтому они сначала хотели попробовать оторвать Россию от ее союзников, поманить морковкой перед носом — обещаниями частичной отмены санкций, улучшением отношений, а взамен потребовать от России понижения уровня отношений со своими стратегическими союзниками: Китаем, Ираном, Кубой, Венесуэлой и рядом других государств. Но американский политический истеблишмент посчитал такую стратегию слишком рискованной. Он был за то, чтобы продолжать противостояние США одновременно со всеми геополитическими конкурентами. В этой ситуации победил американский истеблишмент. Стратегия Трампа по отрыванию России от ее союзников так и не была запущена, потерпела крах. И сегодня мы видим Дональда Трампа, играющего в старой парадигме, противостоящего одновременно России, Ирану и другим странам», — пояснил Виктор Олевич.