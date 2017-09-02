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Части украинцев запретят выезжать за границу
В Министерстве юстиции Украины запретить выезд за границу неплательщикам алиментов на детей. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил об этом на пресс-конференции в Черновцах, передает издание «Багнет».
Предполагается также проводить информационную кампанию, сообщая фамилии неплательщиков, «чтобы женщины знали " героев" поименно». Их фамилии занесены в реестр должников, который запустило Министерство юстиции. Информация в нем открытая. «И, конечно, не платишь алименты — не имеешь " безвиза" , не платишь алименты — не сможешь ездить на автомобиле. Мы будем принимать системные решения, в том числе, о запрете выезда за границу», — сказал министр.
В России подобные ограничительные меры введены давно.
Информация о лице, имеющем задолженность свыше 10 тыс. рублей, направляется в миграционные и пограничные органы. После этого неплательщик алиментов лишается возможности покидать пределы страны.
Ограничение устанавливается в постановлении судебного пристава-исполнителя или же по ходатайству взыскателя алиментов. Запрет может быть снят после полного погашения задолженности.
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