В центральной Сирии ликвидировали последний очаг сопротивления ИГ*



Сирийские войска и отряды добровольцев освободили стратегически важный город Акербат, операция по уничтожению крупной группировки ИГ* на востоке провинции Хама проводилась при активной поддержке ВКС РФ, сообщило в субботу Минобороны России

" Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России" , — указано в сообщении.





Российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГ

" Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии. В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГ в акербатском котле" , — говорится в сообщении.



* Террористическая организация, запрещенная в России.