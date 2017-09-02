Дым из трубы

Евгений Крутиков, военный эксперт

Да, там что-то сжигают. И мы понимаем, что. Не отправленную дипломатическую почту, шифровальные книги, бумажные и электронные носители бюджетного значения и прочие документы строгой отчетности, которые не могут достаться американской стороне. Сотрудники консульства ничего и не скрывали. Они честно сказали, что что-то сжигают в камине. И никакая помощь пожарной охраны им не нужна.



А что такого удивительного?





Сотрудникам консульства было дано 24 часа на то, чтобы освободить здание, что само по себе отвратительно, поскольку за это время просто технически невозможно обеспечить безопасность дипломатической почты, например, и ее придется сжигать. При этом эвакуация из здания проводилась под пристальным вниманием и ФБР , и американских СМИ, и прочих каких-то персонажей с видеокамерами в руках. Оттуда и пустую коробку без объяснения причин вынести было невозможно. Любую информацию строгой отчетности можно было при иных обстоятельствах просто спокойно вывезти в другое место. Но никто не оставил на это времени и выбора.

Даже обычная дипломатическая переписка ведется с применением технических средств шифрования (ручных, а не электронных), а американская сторона заранее сообщила, что намерена провести обыски в здании консульства и даже в частных апартаментах сотрудников, пользующихся дипломатической неприкосновенностью. Но с точки зрения американских законов Венской конвенции тоже не существует, поскольку международные законы не пользуются приоритетом перед законами штатов и федеральными. Это в России в Конституции имени Шахрая записан приоритет международного законодательства над внутренними законами. А в США мэрия Сан-Франциско может плевать на Венскую конвенцию 1961 года. И посылать агентов ФБР в частные помещения дипломатов, пользующихся в других странах неприкосновенностью.



А вы бы хотели, чтобы документы строгой отчетности остались хоть в каком-то виде в руках американцев? Практика такова, что даже минимальный контакт с документами дипломатических миссий может нанести в той или иной форме непоправимый ущерб государственным интересам. И речь не о разведке в чистом виде, а о всей системе безопасности дипломатической связи. Уже сейчас некоторые либеральные обозреватели с российским гражданством стали утверждать, что, мол, консульство в Сан-Франциско чисто географически находится близко от Силиконовой долины, а значит, там сконцентрирован «центр разведки» по краже интеллектуальных секретов. Ну, во-первых, это просто не так. И дело не в географии, а в организации пространства. А во-вторых, было бы совсем глупо концентрировать что-то подобное в одном месте. Тем более, в таком приметном. Разговор сейчас не о «россиянах», которые десятилетиями работая на западные СМИ, уже не способны смотреть на мир русскими глазами. Дело в обычной практике дипломатии, которая разрушена американцам до основания. В дипломатии существует принцип уважения или же умолчания. Мы все знаем, что дипломатическая переписка шифруется, и все знают, что ее так или иначе пытаются вскрыть. Но не топором же.



А если американская сторона склонна использовать томагавк, то ответом может быть только камин. Российская сторона обязана использовать те способы сохранения своих секретов, которые ей оставили для использования. И пусть это камин, розжиг и бензин для зажигалки Zippo. И да — методы не изменились за многие десятки лет. Но если мы имеем дело с дипломатическими неандертальцами, то и мы вынуждены в 24 часа вести себя адекватно. То есть как цивилизованные люди. Не требующие от американского консульства в 24 часа оставить здания, а затем с интересом наблюдать за черным дымом из трубы.



Как-то пару лет назад с балкона дома в Большом Девятинском переулке я наблюдал за строительством нового корпуса американского посольства в Москве. Можно было помахать рукой морским пехотинцам свысока. Они привыкли, а работа велась круглосуточно. Это строительство было самым грандиозным за пределами США капитальным проектом. Аналогичный построили в Баку. Труб там много. И сколько из них заработало бы, если бы российская дипломатия вела себя также средневеково, как сейчас власти штата Калифорния? Или это все-таки федеральные власти присылают пожарных и эксперта по экологии? Евгений Крутиков, военный эксперт