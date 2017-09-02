СМИ рассказали об участии Сороса в свержении режимов по всему миру

Джордж Сорос, американский трейдер и валютный спекулянт, петиция против которого в Белый дом собрала более 100 тысяч подписей, на протяжении десятилетий является ключевым спонсором многих революций во всем мире, а также сыграл ведущую роль в обрушении валют ряда стран. Среди них наиболее известна история с девальвацией британского фунта стерлингов в 1992 году, которая помогла ему обогатиться не менее чем на миллиард долларов. Он упоминается как ключевой пример " финансового террориста" в китайском военном документе " Неограниченная война" , который был подготовлен в 1999 году высокопоставленными представителями Генштаба КНР и стал основополагающим документом для несимметричных боевых ответов Пекина на гибридные атаки западных государств.

" Мы считаем, что в скором времени термин " финансовая война" , несомненно, войдет в различные типы словарей официального военного жаргона" , — пророчески говорится в документе, подготовленном 18 лет назад. " Главный герой в этом разделе книги истории не будет государственным деятелем или военным стратегом, скорее всего, это будет Джордж Сорос. Типичные характеристики терроризма, в том числе транснациональные, скрытые, ведущиеся без правил и чрезвычайно разрушительные, дают нам основание назвать его финансовым террористом" , — заключили авторы доклада, который цитирует theepochtimes.com.



Джордж Сорос — убежденный русофоб, выходец из семьи венгерских эмигрантов, урожденный Дьорд Шварц, приложил руку к свержению многих режимов, которые, заметим, выступали за дружественные отношения с Москвой. Делает этот Сорос, по мнению очевидцев, обладающий дьявольскими чутьем и интуицией, через систему своих гуманитарных фондов, так называемых " Открытых обществ" , НПО, в которых в умы молодежи в 25 странах, где они действуют, " вкладываются идеи свободы, равенства, братства". На деньги этих фондов, Сорос, известный своей благотворительностью, по некоторым данным, пожертвовал до половины своего 25-миллиардного состояния.





Он помог финансировать октябрьскую " Бульдозерную революцию" в Сербии в январе 2001 года. Сорос " сыграл ключевую роль в драматическом свержении президента Слободана Милошевича через свою сеть " фондов" , — написала тогда The Los Angeles Times.



В ноябре 2003 года газета Globe and Mail сообщила, что свержение президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе " несет на себе след Сороса". В материале цитируется главный редактор одной из ведущих грузинских газет Заза Гачечиладзе, который рассказал, что " Джордж Сорос, согласно местным источникам, именно тот человек, который спланировал свержение Шеварднадзе". По данным изданиея Daily Caller, Сорос также был ключевым финансовым игроком в плане дестабилизации Украины и в ее последующем конфликте с Россией.



Согласно новостному агрегатору WND, фонд " Открытое общество Сороса" сыграл существенную роль в " арабских " весенних движениях" , которые дестабилизировали несколько арабских стран. WND сообщила, что " Открытое общество" финансировало " главный голос оппозиции в Тунисе" " Радио Калима". Призывая " общественность выйти на улицы" , оно выступало за стихийные беспорядки, которые, в конечном счете привели к свержению президента Туниса Зина Эль Абидина Бен Али



Петиция против Сороса в США появилась не случайно. Сторонник идей либертарианства, он является самым убежденным противником Трампа в так называемом клубе американских миллиардеров. Причем, связанные с ним структуры, " мутят воду при любом американском режиме". Газета Daily Mail сообщила в январе 2015 года, что еще при Обаме Сорос " пожертвовал 33 миллиона долларов организациям социальной справедливости, которые помогли превратить события в Фергюсоне из местного протеста в национальную вспышку".



Он пожертвовал на кампанию Хиллари Клинтон 25 миллионов долларов прежде всего для того, чтобы не допустить прихода в Белый дом Дональда Трампа, которого в дни последнего Давосского форума в феврале этого года обвинил в " диктаторских замашках". Во время выборов в 2016 году Сорос всячески финансировал усилия, направленные непосредственно против Дональда Трампа. Телеканал Fox News сообщил в марте 2016 года, что Сорос вместе с другими донорами запустил кампанию на сумму 15 миллионов долларов, чтобы заставить латиноамериканцев и иммигрантов голосовать за Клинтон и против Трампа.

Считается, что 87-летний миллиардер стоит за финансированием массовых протестных акций в США, участники которых добиваются ухода главы Белого дома со своего поста. В ноябре 2014 года Фонд Открытого Общества Сороса предоставил многолетний грант в размере 50 миллионов долларов США Американскому союзу гражданских свобод (ACLU), который возглавляет многие движения против Трампа. Newsmax сообщил в марте этого года, что ACLU запускает общенациональные " тренинги по сопротивлению властям". А портал NPR также сообщил в марте, что глава адвокатской службы ACLU " составляет основу юридического сопротивления действиям Трампа".



Есть еще один ключевой момент. Сегодняшняя " идея фикс" Сороса на американском финансовом рынке напоминает его проект с обрушением фунта в Великобритании четверть вековой давности. Она заключается в том, чтобы через статьи в дружественных СМИ или через продвижение этой идеи в НПО, навязать американцам мнение о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа — это мыльный пузырь, которому нельзя верить.



Однако это не помешало ни Соросу, ни десяти самым крупным американским миллиардерам в 2016 году увеличить свое состояние на 100 миллиардов долларов. Между тем личный долг американцев (банкам, кредиторам и т.д.) достиг самого высокого уровня в истории и их реальный доход остается на прежнем уровне в течение трех десятилетий.



Действия миллиардера напоминают сценарий обогащения на обрушении фунта, который он называл бесперспективной валютой, за " спиной" скупая его сотнями миллионов. Вот и сейчас Сорос призвал отказаться от основного индекса Нью-Йоркской фондовой биржи. При этом, по данным американских регулирующих органов, в то же время инвестировал в нее 1,8 миллиарда долларов.



Кроме того, в США хорошо помнят о том, что в отличие от миллионов обедневших сограждан, только во время ипотечного кризиса в Америке в 2007 и 2008 годах Сорос заработал около 1 миллиарда долларов.



Решится ли Трамп подставить подножку своему могущественному врагу и объявить его " внутренним террористом" , как на том настаивают авторы петиции, говоря о том, что их мнение — это " глас народа"? Большой вопрос. Нынешний глава Белого дома сейчас и так, практически безуспешно, бьется на несколько фронтов. Чего стоят ожидающиеся баталии на Капитолии по финансовым вопросам в ближайшие недели и возможный провал проекта строительства стены на границе с Мексикой — его едва ли не главного предвыборного посыла.



Однако ясно, что в этой битве " двух бульдозеров" , которыми называют Трампа и Сороса, остаться должен кто-то один.