DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами



Неизвестные бросили во вторник помидоры в канцлера Германии Ангелу Меркель на предвыборном митинге в студенческом городе Гейдельберг (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юге страны. Об этом сообщает агентство DPA.

По его данным, кандидат в главы правительства выступала перед тремя тысячами избирателей. Ближе к концу речи из толпы в ее сторону были брошены два помидора. Один из них угодил в левое бедро канцлера, другой — в ведущую встречи. Последняя быстро протянула канцлеру платок.



По данным местных СМИ, Меркель отреагировала на инцидент с улыбкой, он не сказался на графике ее предвыборных мероприятий.





В полиции агентству DPA подтвердили, что в канцлера были брошены помидоры. Правоохранители считают, что их швырнули два разных человека. Их личности пока не установлены.