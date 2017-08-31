Полковник США: Украина стала злейшим врагом самой себе

Главная проблема Украины — коррупция внутри страны. С таким заявлением выступил полковник США в отставке Уэс Мартин. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Forbes. Мартин сообщил, что Украина «стала злейшим врагом самой себе».



«Поскольку политическая ситуация и ситуация в сфере безопасности в последние годы ухудшились, проблемы носят долгосрочный характер и связаны с плохой деловой средой, слабыми институтами и широко распространенной коррупцией», — заявил Мартин.

