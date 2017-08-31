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Полковник США: Украина стала злейшим врагом самой себе
Главная проблема Украины — коррупция внутри страны. С таким заявлением выступил полковник США в отставке Уэс Мартин. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Forbes. Мартин сообщил, что Украина «стала злейшим врагом самой себе».
«Поскольку политическая ситуация и ситуация в сфере безопасности в последние годы ухудшились, проблемы носят долгосрочный характер и связаны с плохой деловой средой, слабыми институтами и широко распространенной коррупцией», — заявил Мартин.
Мартин призвал украинское правительство принять решительные шаги против коррупции, иначе Украина на долгие годы окажется среди самых коррумпированных стран мира. Согласно опросу, проведённому инвестиционной компанией Dragon Capital, Украина в индексе восприятия коррупции делит 131-е место из 176 с Россией и Ираном. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее называл «самым слабым звеном в борьбе с коррупцией украинский суд». Мартин отмечает, что иностранные инвесторы не хотят инвестировать в украинскую экономику, потому что это «инвестиция в гарантированный провал». Для изменения инвестиционного климата американский полковник рекомендует начать с судебной и деловой реформы.
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