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"Фантастический роман": в соцсетях высмеяли украинскую инициативу по Крыму

В соцсетях высмеяли украинскую инициативу по Крыму
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Петиция на имя президента Украины Петра Порошенко с предложением прорыть канал между Азовским и Черными морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка, вызвала ироничную реакцию в социальных сетях.
Призыв, размещенный на официальном сайте главы государства, пока набрал чуть более 50 голосов из 25 тысяч, необходимых для его рассмотрения.
Знатоки литературы вспомнили о фантастическом романе Василия Аксенова " Остров Крым 1979 года".
​Пользователей Twitter порадовал тот факт, что украинский президент — читающий человек.
​Подписчики сервиса микроблогов также предположили, что преобразование полуострова поможет Украине отказаться от претензий на Крым.
​Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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