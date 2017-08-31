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Белый дом не исключает военного конфликта США с КНДР
Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты для решения проблемы КНДР, в том числе и военный.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила журналистам, что президент США Дональд Трамп готов предпринять для решения проблемы ракетных и ядерных испытаний Северной Кореи любые действия, не исключая военного решения кризиса на Корейском полуострове.
По предположению Сандерс, в том случае, если Трамп решится на военный конфликт с КНДР, то будет опираться, в частности, на мнение главы Пентагона по данному вопросу.
Ранее ситуацию с КНДР по телефону обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
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