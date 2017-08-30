Порошенко написал письмо Трампу



Украинский лидер Пётр Порошенко направил президенту США Дональду Трампу письмо со словами поддержки в связи с ураганом «Харви», который обрушился на американский штат Техас.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.



«Очень трогательно видеть, как рядовые американцы помогают друг другу, часто рискуя собственной жизнью», — написал он.



Он подчеркнул, что подобное показывает «несокрушимость духа и воли американского народа».



«Такой героизм и единство, несмотря на экстремальные условия, в очередной раз убеждают нас в несокрушимости духа и воли американского народа перед любыми вызовами, будь то разрушительные стихийные бедствия или международные проблемы», — отметил президент.



Украинский лидер также выразил поддержку «американским друзьям», которые испытывают «трагические последствия природного катаклизма».



Ранее сообщалось, что в Луизиане введён режим ЧС из-за шторма «Харви».



В Техасе из-за шторма, по последним данным, погибли 30 человек.