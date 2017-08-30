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Порошенко написал письмо Трампу
Украинский лидер Пётр Порошенко направил президенту США Дональду Трампу письмо со словами поддержки в связи с ураганом «Харви», который обрушился на американский штат Техас.
Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.
«Очень трогательно видеть, как рядовые американцы помогают друг другу, часто рискуя собственной жизнью», — написал он.
Он подчеркнул, что подобное показывает «несокрушимость духа и воли американского народа».
«Такой героизм и единство, несмотря на экстремальные условия, в очередной раз убеждают нас в несокрушимости духа и воли американского народа перед любыми вызовами, будь то разрушительные стихийные бедствия или международные проблемы», — отметил президент.
Украинский лидер также выразил поддержку «американским друзьям», которые испытывают «трагические последствия природного катаклизма».
Ранее сообщалось, что в Луизиане введён режим ЧС из-за шторма «Харви».
В Техасе из-за шторма, по последним данным, погибли 30 человек.
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