

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание стало " прелюдией" к пуску ракет к острову Гуам, Пхеньян будет следить за словами и действиями США, передало агентство Рёнхап в среду.

По данным агентства, северокорейское радио передало о личном присутствии Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты " Хвасон-12".

Как сообщалось ранее, северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.