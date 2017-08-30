В Касабланке арестовали сообщника барселонских террористов

Полиция марокканского города Касабланка арестовала подозреваемого в поставках газовых баллонов джихадистам, совершившим в середине августа двойной теракт в Каталонии. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Reuters

Как отмечается, у террористов перед атакой 17 августа на руках оказалось около 120 канистр с бутаном, которые они планировали использовать для крупного теракта с использованием бомбы.