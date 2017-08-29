Меланию Трамп раскритиковали за высокие каблуки



На первую леди США Меланию Трамп пресса накинулась с критикой за то, что она отправилась в пострадавший от стихии Техас в туфлях-лодочках, передает «Интерфакс» . Так, британская газета Daily Mirror в заголовке статьи назвала такую обувь «наиболее неподходящей, которую можно представить» для подобной поездки. «Выбор президента оказался немногим лучше — он в кремового цвета брюках, которые больше напоминают брюки-чинос для игры в гольф», — говорилось в материале. Трамп был одет в брюки, рубашку, ветровку, в руках у него была белая кепка с надписью USA. На ногах президента были темно-коричневые ботинки на жесткой подошве.

Reuters

Электронное издание The Daily Beast также высмеяло «неуместный» наряд первой леди США, отметив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке «водонепроницаемая» обувь. «Честно говоря, это очень хорошие туфли. Но действительно ли туфли на шпильке это лучшая обувь, чтобы отправиться в регион, страдающий от крупного наводнения?» — написал автор статьи.



В офисе Трампа сообщения СМИ прокомментировали следующим образом: «Это печально, что, пока страна страдает от стихийного бедствия, народ переживает об ее туфлях». На снимках перед отправкой в Техас Мелания Трамп была запечатлена на каблуках, в черных брюках и черной кофте. Сверху на ней был бомбер цвета хаки. При этом, когда президентская чета прибыла в Техас, то на кадрах видно, что Дональд Трамп остался в той же одежде, в отличие от супруги, которая вышла из самолета в белой рубашке с поднятым воротником и тех же черных брюках, но на ногах вместо туфель у нее были белые кроссовки.