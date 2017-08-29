В Сербии ответили на критику учений с РФ

Сербия, оставаясь военно-нейтральным государством, будет проводить учения с теми странами, с которыми посчитает нужным. С таким заявлением выступил министр обороны республики Александр Вулин , сообщает РИА Новости

«Мы военно-нейтральная страна, будем проводить учения со всеми, у кого можем чему-то научиться, а это значит — и с представителями НАТО , и с представителями ОДКБ, и с представителями Вооруженных сил США, и с представителями Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Вулин.

Вулин своими словами прокомментировал заявление министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса о нежелательности участия Белграда в военных учениях с Россией. По словам руководителя ведомства, подобные действия посылают «двусмысленные сигналы странам-членам Европейского союза ».

Сербия уже несколько лет принимает участие в российско-белорусско-сербских учениях «Славянское братство». В 2017 году манёвры прошли в Бресте с 12 по 14 июня, в них приняли участие тысячи военнослужащих.