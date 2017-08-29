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Депутат Рады назвал "издевательством" слова Юнкера об Украине, ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Украина не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО, " издевательством над туземцами".
По его мнению, важно не столько то, что Юнкер сказал о " наивных мечтах украинской власти" , сколько то, что это заявление он сделал на встрече с послами Евросоюза. " Находясь в кругу своих, " белых людей" , председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к " своему другу Порошенко" , — написал депутат на своей странице в Facebook.
Второй момент " издевательства над туземцами" , по мнению Мураева, заключается в том, что Юнкер знал, что его слова станут известны украинским властям через СМИ. " Европейский господин даже брезгует сказать все это " друзьям" лично" , — подытожил Мураев.
Глава Еврокомиссии прокомментировал слова Петра Порошенко о будущем Украины. " Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать" , — заявил Юнкер.
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