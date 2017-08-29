

По его мнению, важно не столько то, что Юнкер сказал о " наивных мечтах украинской власти" , сколько то, что это заявление он сделал на встрече с послами Евросоюза. " Находясь в кругу своих, " белых людей" , председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к " своему другу Порошенко " , — написал депутат на своей странице в Facebook.

Второй момент " издевательства над туземцами" , по мнению Мураева, заключается в том, что Юнкер знал, что его слова станут известны украинским властям через СМИ. " Европейский господин даже брезгует сказать все это " друзьям" лично" , — подытожил Мураев.



Глава Еврокомиссии прокомментировал слова Петра Порошенко о будущем Украины. " Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать" , — заявил Юнкер.