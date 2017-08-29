Ким Чен Ын выселяет людей из Пхеньяна - СМИ

Северная Корея запустила масштабную «чистку» в своей столице — Пхеньяне. В Столице КНДР — Пхеньяне — в настоящее время проходит кампания по выселению всех, кто может быть угрозой для режима Ким Чен Ына . Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на неназванный источник в южнокорейской разведке.

Поскольку утомляемость граждан увеличилась на фоне ужесточения санкций против Пхеньяна, КНДР выслала (из столицы) недовольных граждан, лиц с судимостями и безработных, — цитирует таблоид слова источника. Напомним, в ночь на вторник КНДР произвела очередной пуск ракеты в направлении Японии.

Ракета упала в Тихом океане к востоку от острова Хоккайдо. Она пролетела 2,7 тыс. км, высота траектории достигала 550 км.