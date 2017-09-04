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Меркель назвала ислам частью Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ислам является частью Германии, сообщает Deutsche Welle.
"Ислам принадлежит Германии", — сказала она.
Меркель добавила, что эта религия совместима с конституцией страны.
Также сообщается, что две трети жителей страны не согласны с подобным утверждением.
Ранее Ангела Меркель в дебатах с лидером социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем заявила, что не видит возможностей для вхождения Турции в ЕС.
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