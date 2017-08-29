Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки Денге в Индии

Роспотребнадзор

предупредил об опасности лихорадок Денге и Чикунгунья в Индии, где к концу августа зарегистрированы более 31 тысячи случаем заболевания, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на официальных представителей здравоохранения страны.



" К концу августа текущего года число заболевших превысило 31 тысячу человек, 183 случая закончились летальным исходом . Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тысяч заболевших и 117 летальных случаях), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тысяч человек заболевших и 57 погибших" , — говорится в сообщении.



Роспотребнадзор напоминает , что основными переносчиками лихорадок Денге и Чикунгунья являются комары. Отмечается, что высокие температуры. влажность и проливные дожди поспособствовали распространению этих насекомых. Местные власти принимают все необходимые меры по уменьшению численности комаров.

В целях профилактики лихорадок Денге и Чикунгунья в ведомстве рекомендуют использовать репелленты, также в помещениях необходимо устанавливать противомоскитные сетки и противокомариные пологи над кроватями. Находясь вне помещения, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами.



Как сообщает Роспотребнадзор, лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.



Геморрагическая лихорадка Чикунгунья переносится комарами. Вскоре после укуса у заболевшего появляется температура до 40 градусов, кожная сыпь, боль и ломота в мышцах, усталость, головная боль. Обычно симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять от 2 до 12 дней. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.

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