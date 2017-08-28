Финляндия и США проведут военные учения на Балтике одновременно с «Запад-2017»

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США заявил, что в сентябре Соединённые Штаты и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что учения пройдут вблизи шведского побережья.

Представитель СНБ добавил, что мероприятие пройдет одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», которые будут проводиться на Балтийском море в сентябре. Учения «Запад-2017» должны состояться 14-20 сентября.