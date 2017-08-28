Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Финляндия и США проведут военные учения на Балтике одновременно с «Запад-2017»

Финляндия и США проведут учения одновременно с «Запад-2017»
Фото:
Представитель Совета национальной безопасности при президенте США заявил, что в сентябре Соединённые Штаты и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что учения пройдут вблизи шведского побережья.
Представитель СНБ добавил, что мероприятие пройдет одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», которые будут проводиться на Балтийском море в сентябре. Учения «Запад-2017» должны состояться 14-20 сентября.
Ранее СМИ сообщили, что Минобороны Финляндии не разрешит в сентябре заходить на Аландские острова российскому паруснику «Крузенштерн».
Еще 1 источник
В мире Главное Оружие США Еще 1 тег
Министерство обороны
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости