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Российскую журналистку выдворили с Украины
Фото: ВКонтакте
Корреспондентка Первого канала Анна Курбатова была депортирована из Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в своём аккаунте в Facebook.
«Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу», — написала Гитлянская.
Курбатовой запретили въезжать на территорию Украины в течение трёх лет.
30 августа сотрудница Первого канала Анна Курбатова была похищена в центре Киева двумя мужчинами. Девушку затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что её похитили сотрудники Службы безопасности Украины. В настоящий момент в ведомстве готовят необходимые документы для её депортации в Россию. Журналистка регулярно освещала события на Украине. Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.
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