Лукашенко поручил «догнать и перегнать» Tesla



Вдохновленный поездкой на американском электромобиле Tesla президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития национального машиностроения о необходимости создать такое же транспортное средство на отечественных заводах, сообщил «Интерфакс»

Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания



— Александр Лукашенко



Президент Белоруссии похвалил американцев, которые сумели создать столь впечатляющий автомобиль, и отметил его прекрасные ходовые данные.



Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 километров. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально



— Лукашенко.



Говоря о тестовом образце белорусского электрокара, созданного на базе китайского Geely, Лукашенко похвалил и своих конструкторов, но подчеркнул, что нужно стремиться к качеству Tesla.



Я с ним внимательно ознакомился. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично. Сравните этот автомобиль с тем, который мы создали, и стремитесь к этому



— Лукашенко.



Белорусский президент рад, что отечественные разработчики «попали в струю» современного тренда развития экологически чистых технологий, а также замены углеводородного топлива на электричество. Автомобиль подобного класса необходим Белоруссии и Лукашенко поручил немедленно приступить к его проектированию.



Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать — ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения



— Лукашенко.



Напомним, что согласно недавнему опросу, россияне считают лучшими автомобилями в мире японские.