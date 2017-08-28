"Я кайф ловлю": актер Пашинин о войне в Донбассе

По данным агентства, о своей жизни среди украинских солдат артист рассказал в интервью каналу «1+1». «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю. Независимость — она вот здесь», — сказал Пашинин.

Он добавил, что ему до сих пор предлагают роли в российском кино, несмотря на его решение стать добровольцем в украинской армии.

Один из украинских военных сообщил журналистам, что актер другим военнослужащим «как брат». По его словам, Пашинин «доказал это в бою»

На прошлой неделе стало известно , что российский актер присоединился к украинской армии в качестве добровольца.

Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».