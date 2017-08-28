Обзор зарубежных СМИ: «Ядерная кнопка» попадёт в руки к «психу»

Россия представила стелс-истребитель

Россия провела ежегодные двухнедельные Армейские международные игры, где почти 30 стран соревновались друг с другом в самых разных категориях, от лучшей полевой кухни до зрелищных танковых боев. Здесь же Россия представила свой первый стелс-истребитель — Су-57, пишет The Sun

В России Су-57 окрестили «Призраком», поскольку предполагается, что этот истребитель невозможно будет увидеть или засечь. Кроме того, российский стелс-истребитель по скорости превзойдет даже самые ультрасовременные американские истребители пятого поколения. Однако многие эксперты выразили свои сомнения касательно того, что «Призрак» на самом деле является малозаметным истребителем и что его можно отнести к категории истребителей пятого поколения. Главные его недоработки — внешние средства поражения и устаревший двигатель.

Мавроди доводит нигерийцев до суицида

Финансовая пирамида МММ — Mavrodi Moneybox Mondial («Всемирная копилка Мавроди» — ред.) оказалась на удивление живучей, пишет BuzzFeed . Уже более 30 лет МММ ползет по миру во главе со скандально известным российским мошенником Сергеем Мавроди, а в январе 2016 года МММ запустилась в самой населённой африканской стране — Нигерии, пишет автор.

К пирамиде уже подключились более 3 млн граждан Нигерии. Подобные финансовые схемы, обещающие вкладчикам невероятные доходы, очень распространены в этой африканской стране. Центральный банк Нигерии предостерёг граждан страны от участия в этих пирамидах, впрочем, не предприняв никаких действий, чтобы их запретить. Вскоре в нигерийских СМИ начали появляться сообщения о самоубийствах разорившихся людей, однако граждане всё равно несут Мавроди деньги.

«Ядерная кнопка» обязательно попадёт в руки к «психу»

В международной политике периодически возникают конфликты между разумными и глупыми людьми, пишет American Thinker . Кризис между КНДР и США — очередное проявление этого конфликта.

По мнению автора статьи, такие конфликты разрешаются только грубой силой, при этом всегда есть опасность, что «ядерная кнопка» попадёт в руки к «психу». Отмечается, что умным людям не стоит пытаться понять мотивацию глупых, убедить их в том, что они поступают неразумно, так как в конечном счёте побеждает как раз агрессивный, глупый, упрямый и нерациональный человек. Помимо КНДР, в качестве еще одного примера издание приводит ситуацию в мировой политике, когда Фидель Кастро и Че Гевара, настолько «упрямо и слепо ненавидели Америку», что призывали советского лидера Никиту Хрущёва начать Третью мировую войну.

Как китайские туристы глушат сигналы от пришельцев

Всего за полгода почти четыре миллиона туристов посетили телескоп FAST — «Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой» в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу, пишет South China Morning Post . Теперь ученые переживают, что толпы китайцев мешают гигантской спутниковой тарелке правильно работать.

Уточняется, что в числе главных задач радиотелескопа FAST— получение и запись сигналов от пульсаров и других внеземных источников. При этом нужно, что тарелка находилась в очень тихом, изолированном месте. Однако приток туристов изменяет окружающую обстановку. В следующем году FAST привлечет 10 млн туристов, в основном отечественных. Туристов будет столько же, сколько их у Великой Стены в Пекине, прогнозируют китайские чиновники.

Чем грозит Украине ракетный скандал

Украина утверждает, что не имеет отношения к прорыву КНДР в ракетостроении. Однако, как пишет Daily Signal , любое доказательство соучастия Украины в ракетной программе Северной Кореи нанесет непоправимый урон для Киева.

Автор материала считает, что сложно найти более неподходящий момент для этого скандала. Сейчас украинские чиновники всерьез обеспокоены тем, что утверждения или даже предложения о возможном участии Украины в ракетной программе Северной Кореи могут сорвать поставку из США летального оборонительного вооружения, в том числе противотанковых ракет Javelin. Многие украинцы считают, что ракетный скандал, возникший параллельно с этими событиями, это происки российских спецслужб. Также существует версия, что КНДР сама произвела реактивные ракетные двигатели.