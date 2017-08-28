Додон поручил разработать концепцию постоянного нейтралитета Молдавии



Президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что поручил группе специалистов разработать концепцию постоянного нейтралитета республики.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.



«Как президент страны на основании части 2 статьи 77 Конституции Молдавии я поручил группе специалистов, в том числе в сотрудничестве с международными экспертами, разработать Концепцию постоянного нейтралитета республики для её последующего широкого общественного обсуждения и утверждения парламентом», — написал Додон.



Он отметил, что данный шаг должен стать чётким сигналом, что в Молдавии «не готовы и не хотят стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других».



«Нам такое навязчивое покровительство и такая геополитика не нужны, избавьте», — добавил президент.



Ранее молдавский лидер выступил за сохранение миротворческой миссии под эгидой России.