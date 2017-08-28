Стена Трампа: Мексика отказалась платить



Мексика и США продолжают играть в " горячую картошку". Мексиканские власти в свою очередь отказались платить за возведение стены на границе с Америкой, пишет Газета.ру



Мексиканское министерство иностранных дел ответило на сообщение лидера США. " Наша страна ни при каких условиях не будет платить за возведение стены на территории вдоль границы с США. Такая позиция не является частью переговорной стратегии, но принципом суверенности и достоинства" , — говорится в официальном ответе МИДа.

Ранее Трамп в своем Twitter напомнил о том, что стена необходима, и Мексика должна за нее заплатить. " С Мексикой, которая является одной из самых криминализированных наций в мире, мы должны иметь СТЕНУ" , — заявил американский президент.

