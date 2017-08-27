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Номер журнала Elle с Бриджит Макрон стал самым продаваемым выпуском издания за 10 лет
Фото: elle
В всём мире продано более 530 тыс. копий выпуска журнала Elle, на обложке которого появилась первая леди Франции Бриджит Макрон, что стало рекордом за последние 10 лет.
Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Номер, выпущенный 18 августа, будет доступен в продаже до понедельника, 28 августа.
Отмечается, что десять страниц журнала посвящено интервью с Бриджит Макрон, в котором она рассказывает о значении титула первой леди Франции, о первых днях в Елисейском дворце и об отношениях с президентом страны, её мужем Эммануэлем Макроном.
Ранее супруга французского президента получила неоплачиваемую должность в представительстве Франции.
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