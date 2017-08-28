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Номер Elle с женой Макрона побил рекорд продаж за 10 лет
Фото: EPA
Фото Брижит Макрон на обложке сделало выпуск журнала самым раскупаемым за последние 10 лет. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche. По всему миру продано больше полумиллиона номеров. В Сети просмотры интервью супруги Макрона превысили 30 миллионов.
Жена французского президента рассказала Elle историю своей любви и о первых днях в Елисейском дворце. Кроме того, Брижит Макрон заявила, что теперь роль и полномочия первой леди страны, а также расходы на ее деятельность закрепят в особой хартии. Так Брижит Макрон ответила на сбор подписей в Интернете против присвоения ей статуса первой леди из-за расточительности.
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