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Меркель о решении пустить в Германию мигрантов: "Можем повторить"
Фото: Globallookpress / Kay Nietfeld
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает свое решение впустить в Германию сотни тысяч беженцев из Ближнего Востока правильнм. Об этом политик рассказала в беседе с журналистами издания Welt am Sonntag.
" Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь" , — сообщила Меркель, добавив, что Германия в тот период находилась в достаточно сложной ситуации, но. тем не менее, смогла принять верные и гуманные действия по принятию беженцев.
Кроме того, Меркель согласилась, что далеко не все согласны с текущей миграционной политикой Германии в отношении беженцев, но официальный Берлин будет и впредь убеждать противников этого решения в том, что все было сделано правильно, добавив, что нельзя " просто спрятаться или отгородиться от проблемы миграции".
Напомним, 22 августа сообщалось, что беженцы из Сирии, находящиеся на территории ФРГ с 2015 года, назвали своего пятого ребенка в честь Ангелы Меркель.
В 2015 году в Евросоюзе разразился кризис из-за наплыва беженцев. Тогда в Германию попали приблизительно миллион мигрантов из стран Ближнего Востока. В 2016 году количество беженцев снизилось до 280 тысяч человек.
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