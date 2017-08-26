Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает свое решение впустить в Германию сотни тысяч беженцев из Ближнего Востока правильнм. Об этом политик рассказала в беседе с журналистами издания Welt am Sonntag.

" Все самые важные решения 2015 года я приняла бы вновь" , — сообщила Меркель, добавив, что Германия в тот период находилась в достаточно сложной ситуации, но. тем не менее, смогла принять верные и гуманные действия по принятию беженцев.

Кроме того, Меркель согласилась, что далеко не все согласны с текущей миграционной политикой Германии в отношении беженцев, но официальный Берлин будет и впредь убеждать противников этого решения в том, что все было сделано правильно, добавив, что нельзя " просто спрятаться или отгородиться от проблемы миграции".

Напомним, 22 августа сообщалось, что беженцы из Сирии, находящиеся на территории ФРГ с 2015 года, назвали своего пятого ребенка в честь Ангелы Меркель.