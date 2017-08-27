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Лукашенко с сыном выкопали 105 тонн картофеля на своём участке
Белорусский лидер Александр Лукашенко и его сын Николай собрали урожай картофеля на своём участке. «В насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своём участке. Собирал урожай», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко. В нём также говорится, что за день работы удалось выкопать 105 тонн картофеля. Часть урожая будет передана в социальные учреждения.
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