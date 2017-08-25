«Президент Путин на этой неделе подарил мне трогательную вещь: отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями (раввина. — прим. Рамблер) Раши», — написал Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что передаст подарок в национальную библиотеку.

В марте 2017 года Путин подарил премьеру Израиля экземпляр «Иудейской войны» античного историка Иосифа Флавия 1526 года издания. Встреча Путина и Нетаньяху прошла 23 августа в Сочи.