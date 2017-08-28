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Ливан договорился с боевиками ИГИЛ*: террористы едут на восток Сирии
Начался вывоз боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и членов их семей с территории Ливана в Сирию. Для этого террористам предоставили 17 автобусов с кондиционером, 11 машин скорой помощи и проход через территорию, принадлежащую сирийскому правительству. Об этом пишет The New York Times.
Боевики были выпущены в рамках соглашения между террористами и ливанскими командованием. В обмен на автобусы и медпомощь для раненных боевиков, террористы пообещала отдать тела восьми ливанских солдат, которые были взяты в плен на северо-востоке Ливана в 2014 году.
По некоторым данным, террористы отправятся в сторону города Дейр-эз-Зор. Об этом пишет телеграмм-канал Directorate 4. Боевики перебрасывают туда тяжелую технику — танки, внедорожники с крупнокалиберным вооружением и минометы, сообщает Министерство обороны РФ.
Накануне сообщалось, что сирийские военные также одобрили сделку по выводу оставшихся боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) из района Западный Каламун на границе с Ливаном.
Немного раньше ливанское движение «Хезболла» и сирийская армия объявили о прекращении наступления на позиции запрещенного в РФ «Исламского государства» (запрещена в РФ) в районе границы с Ливаном. Прекращение огня вступило в силу 27 августа в 07:00 мск.
*Террористическая группировка запрещенная в РФ
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