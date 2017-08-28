Ливан договорился с боевиками ИГИЛ*: террористы едут на восток Сирии

Боевики были выпущены в рамках соглашения между террористами и ливанскими командованием. В обмен на автобусы и медпомощь для раненных боевиков, террористы пообещала отдать тела восьми ливанских солдат, которые были взяты в плен на северо-востоке Ливана в 2014 году.

По некоторым данным, террористы отправятся в сторону города Дейр-эз-Зор. Об этом пишет телеграмм-канал Directorate 4. Боевики перебрасывают туда тяжелую технику — танки, внедорожники с крупнокалиберным вооружением и минометы, сообщает Министерство обороны РФ

Накануне сообщалось, что сирийские военные также одобрили сделку по выводу оставшихся боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) из района Западный Каламун на границе с Ливаном.

Немного раньше ливанское движение «Хезболла» и сирийская армия объявили о прекращении наступления на позиции запрещенного в РФ «Исламского государства» (запрещена в РФ) в районе границы с Ливаном. Прекращение огня вступило в силу 27 августа в 07:00 мск.

*Террористическая группировка запрещенная в РФ