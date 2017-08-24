В Киеве облили краской памятник в виде вонзенного в карту России меча

Неизвестные в День независимости Украины облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник украинским силовикам в виде вонзенного в карту РФ меча, сообщил в Facebook житель Киева Максим Романченко, который опубликовал видео с места события.



Памятник погибшим в Донбассе украинским силовикам установили в Киеве 15 августа. Он выглядит как меч, вонзенный в карту РФ, которая выгравирована на постаменте. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метров.



" Вот так подлецы на День независимости облили краской памятник воинам АТО" , — написал Романченко.

На видео, которое он разместил, мужчина стоит у облитого краской памятника и просит главу МВД и генпрокурора Украины наказать виновных.



Позже к этому сообщению была опубликована фотография другими пользователями соцсети, которые пишут, что памятник уже отмыли от краски.



Украина в четверг празднует День независимости, в Киеве прошел военный парад.