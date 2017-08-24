В результате стрельбы в центре Киева погиб иностранец. Как передает РИА Новости, сообщения о выстрелах поступили в полицию в среду в 23.30.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. «Личность погибшего установлена — это гражданин другого государства, 1988 года рождения», — проинформировали в полиции, не уточив, из какой именно страны он приехал.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники скрылись на автомобиле, в городе введен план «перехват».