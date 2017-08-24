Главные события у вас в почте
Госдепартамент США запутался в географии
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт перепутала Литву и Беларусь. В Госдепартаменте Соединенных штатов опять запутались в географии. Начальник пресс-службы ведомства Хизер Науэрт объявила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обсуждал конфликт в Донбассе с помощником президента России Владиславом Сурковым в Литве, а не в Минске, как это было на самом деле. Журналисты удивились и поправили Науэрт, но настойчивая блондинка продолжила гнуть свою линию. Он был в Литве на этой неделе и встречался с некоторыми российскими чиновниками с целью провести переговоры о минском процессе, — заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Науэрт занимает ту же должность, что и легендарная Джен Псаки, которая при Обаме запомнилась весьма специфическимим высказываниями. Она делала рейтинг своими нелепыми ответами, голословными обвинениями и бесконечными уточнениями в офисе. Именно ей принадлежит фраза: Если Белоруссия вторгнется на Украину, то мы немедленно перебросим флот США к берегам Белоруссии. Она же сообщила, что природный газ идет по трубам из Западной Европы через Украину в Россию.
Оставить комментарий