Маккейн: визит Мэттиса на Украину открывает возможность поставлять оружие



Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву смертоносного оружия, заявил в среду американский сенатор Джон Маккейн

" Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия" , — сказал сенатор. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что Киев " нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность".



Он отметил, что поставки оружия послужат обеспечению стабильности и " являются необходимыми для мира".





Сенатор также заявил, что президент США Дональд Трамп предпринял первый " существенный шаг" по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.



Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.