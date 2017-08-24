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Маккейн: визит Мэттиса на Украину открывает возможность поставлять оружие
Фото: © AP Photo / Evgeny Kraws
Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву смертоносного оружия, заявил в среду американский сенатор Джон Маккейн.
" Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия" , — сказал сенатор. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что Киев " нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность".
Он отметил, что поставки оружия послужат обеспечению стабильности и " являются необходимыми для мира".
Сенатор также заявил, что президент США Дональд Трамп предпринял первый " существенный шаг" по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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