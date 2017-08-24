Отвали, чудовище! - что Клинтон не решилась сказать Трампу на дебатах

В аудиоотрывке, который приводит агентство, политик призналась в том, что стоя на одной сцене с Трампом ей хотелось крикнуть оппоненту: «отвали, чудовище!». По словам Клинтон, когда она находилась рядом с ним, у нее «мурашки по коже бегали».

«Это были вторые президентские дебаты и Дональд Трамп как бы преследовал меня. И это спустя два дня после его унизительных слов о женщинах. Сцена была небольшой, и куда бы я ни пошла, он преследовал меня, гримасничал, буквально дышал мне в спину. У меня мурашки по коже от этого бегали», — призналась Клинтон.

Во время дебатов Клинтон и Трамп демонстративно не пожимали руки, объятий между ними также не было.