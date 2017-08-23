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Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины
Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с Днем независимости Украины и пообещал поддержку в восстановлении территориальной целостности страны.
Украина 24 августа отметит 26-ю годовщину независимости страны. В этот день в Киеве состоится военный парад, в котором примут участие военные расчеты стран НАТО, на торжествах также будут присутствовать главы оборонных ведомств девяти стран, в том числе США и Великобритании.
" Президент Украины Петр Порошенко получил поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины" , — сообщается на сайте президента Украины в среду.
Трамп отметил, что США всегда поддерживали стремления Украины стать " по-настоящему европейской страной"
" Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины" , — цитирует поздравление пресс-служба Порошенко.
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