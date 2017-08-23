Кравчук: Украина в 1991 году перехитрила Россию

На вопрос, как Украине в 1991 году удалось сохранить Крым, Кравчук гордо ответил: «Я добивался все время солидарной ответственности… И именно такой подход солидарной ответственности при конструктивном диалоге с Россией позволил нам — не побоюсь этого слова — перехитрить ее».

В чем же заключалась «хитрость» Кравчука? «Мы говорили о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Но мы говорили и о том, что Крым может заключать любые экономические, социальные, политические соглашения с Россией, — пояснил он. — Мы говорили, что Крым будет иметь больше прав и свобод для решения таких вопросов». Однако, признал Кравчук, эти обещания не были выполнены.

При этом он отметил, что сегодня Украина сама расплачивается за ту «хитрость». «Надо было дать больше прав и свобод. Мы же не сумели этого уяснить как следует… Когда этот подход, эта политика была уже нарушена — начало возникать очень много экономических, политических проблем на местах, — посыпал голову пеплом бывший президент. — На сложную экономическую ситуацию налипли еще эти два — языковой и конфессиональный — и значительно обострили ее. Невероятно обострили… И причиной этого конфликта, который возник, было ограничение экономических, социальных и иных полномочий регионов». «Мы хотели управлять всем и вся, как было раньше, при большевиках. И это привело к конфликту», — подытожил Кравчук.