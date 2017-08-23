Киев ввел новые правила въезда для россиян

Правительство Украины до 1 сентября примет постановление о новом порядке въезда в страну для россиян. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве.

По словам собеседников издания, визовый режим вводиться не будет, но пересечение границы станет возможным только по биометрическому паспорту.

Кроме того, потребуется заблаговременно заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины. В анкете необходимо будет указать цель визита, города, которые россиянин планирует посетить, а также его профессию и место работы. Анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц за исключением экстренных случаев (болезнь или смерть родственника).

Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак пояснил газете, что от визового режима решили отказаться из-за «опасений за украинских граждан, оставшихся в Крыму».

«Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну», — сказал он.