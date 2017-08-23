Трамп: Ким Чен Ын «начал уважать» США

Северокорейский лидер начал уважать США, заявил американский президент Дональд Трамп

"Я уважаю тот факт, и я в это верю, что Ким Чен Ын начал нас уважать. Я уважаю этот факт. Возможно, из этого выйдет что-то хорошее" — цитирует ТАСС заявление политика, сделанное во время выступления перед своими сторонниками в городе Финикс (штат Аризона).

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития КНДР ракетной программы. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистических ракет, на что резко отреагировали США, Япония и Южная Корея.