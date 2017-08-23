Террористы «Боко харам» использовали 83 ребенка в качестве живых бомб

По словам пресс-секретаря Детского фонда Марикси Меркадо, если же детей удается спасти, и вырвать из рук террористов, они все равно не начинают жить прежней жизнью. Украденные «Боко харам» дети, как правило, получают глубокие психологические травмы, которые почти невозможно исправить.



«Те из них, кого удалось вызволить из плена, или те, кто убежал от " Боко харам" сам, вызывают подозрение и страх. Когда они возвращаются в свои общины, их встречает отчуждение, что только усугубляет страдания этих детей» — сообщила она.





Также, Меркадо осудила действия группировки, признанной в 2014 году ООН террористической, а в 2015 году присягнувшей на верность запрещенной в РФ организации ИГ . Она рассказала, что в одном из случаев террористы отправили на смерть девушку с заминированным младенцем в руках, и это одно из самых чудовищных преступлений, подчеркнула пресс-секретарь ЮНИСЕФ.