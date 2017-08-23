Порошенко отчитался перед Путиным о Счастье



Лидеры стран " нормандской четверки" провели телефонные переговоры. Во время общения президент Украины Петр Порошенко отчитался перед Владимиром Путиным о визите в Донбасс.



В беседе, помимо украинского и российского лидеров, принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель . Главной темой разговора стала карательная операция Киева на юго-востоке Незалежной.

" Петр Порошенко сообщил о сегодняшнем посещении города Счастье, что недалеко от оккупированного Луганска" , — сообщили в пресс-службе украинского президента. По результатам переговоров главы государств согласовали совместное заявление.



Лидеры " нормаднской четверки" выразили надежду на то, что режим прекращение огня, объявленный в преддверии наступления нового учебного года, не будет нарушен ни одной из конфликтующих сторон. Кроме того, политики подтвердили намерения реализовать Минские соглашения.

Об итогах переговоров высказались и в Кремле. Участники беседы надеются, что режим прекращения огня позволит улучшить ситуацию в регионе, передает газета " Известия".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко не раз нарушал обещания, закрепленные минскими соглашениями. В частности, политик продолжает в Донбассе карательную операцию, подвергая обстрелу мирных жителей.

Последнее полномасштабное наступления было проведено в апреле 2017 года. Тогда в результате нападения погибли десятки жителей Донбасса.