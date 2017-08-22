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Лукашенко на пшеничном поле стал героем мемов
Фото: president.gov.by
Фотографии президента Белоруссии Александра Лукашенко, бороздящего просторы пшеничных полей на квадроцикле, легли в основу новых мемов и фотожаб. Новоявленного комбайнера «помещают» в популярные кинофильмы и сериалы.
На одной из картинок Лукашенко успешно заменил другого популярного героя мемов — поросенка Петра, сбегающего на тракторе из «Рашки».
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Но «Батька», что предсказуемо, сбегает из Белоруссии.
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Гармонично белорусский лидер смотрится и в фильме «Бэтмен: темный рыцарь».
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Неплохо «Батька» чувствует себя и в «Безумном Максе».
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Приятный сюрприз для поклонников сериала «Дальнобойщики».
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Кое-кто пририсовал президенту «Бурлаков на Волге» или персонажа «Сотворения Адама».
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Поручение главы государства изобрести суперкомбайн вызвало в Сети новую порцию веселья.
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«Надо Белаз скрестить с комбайном — такому монстру не найдется равных».
Лукашенко рассказал о разработке суперкомбайнаhttps://t.co/G49kf95BGS pic.twitter.com/S0C9gwqLav— Шарий.net (@sharijnet) 22 августа 2017 г.
«Имя ему — Бульбатрон».
Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность в статье залогом мира. «Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок. А если этого куска хлеба не будет и к нему чего-то, вот тогда хихиканья быстро прекратятся», — отметил белорусский лидер. Блогеры призвали отнестись к его словам со всей серьезностью.
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